أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف مطار أبها الدولي.
وأكد التحالف العربي، على إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشا الحوثي المدعومة من إيران، مضيفًا: المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف مطار أبها الدولي.
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