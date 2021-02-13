اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد ‏التحالف العربي، على إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشا الحوثي المدعومة من إيران، مضيفًا: المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.