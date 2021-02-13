احدث الأخبار

استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُنظم دورة في التسويق الرقمي
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 مقتل 48 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ترسية العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف
أبرز المواد
 تعرّف على أهداف منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.. وطريقة تفعيل إشعاراتها عبر الجوال
أبرز المواد
 الموافقة على أول صندوق لـ”البتكوين” في البورصة حول العالم
أبرز المواد
 كورونا في روسيا: 79696 وفاة بالفيروس والاصابات في تصاعد مخيف
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 “جامعة الملك فيصل” تحقق المركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية
أبرز المواد
 العام المقبل.. فيس بوك تطلق “ساعة يد ذكية” بخصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية
أبرز المواد
استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية

استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية

أبرز المواد
الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

أبرز المواد
جمعية الكشافة تُنظم دورة في التسويق الرقمي

جمعية الكشافة تُنظم دورة في التسويق الرقمي

أبرز المواد
رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي

رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي

أبرز المواد

تعرّف على أهداف منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.. وطريقة تفعيل إشعاراتها عبر الجوال

تعرّف على أهداف منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.. وطريقة تفعيل إشعاراتها عبر الجوال
http://almnatiq.net/?p=949947
المناطق_ الرياض

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ هي وسيلة من وسائل الإنذار المبكر يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة باستخدام شبكات الاتصالات، مصحوبة بنغمة مميزة واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة.

الأهداف

وأوضح الدفاع المدني أن الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، هو تحديد المنطقة المستهدفة بالتحذير بدقة عالية، وحماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

وأشار إلى أنها تهدف أيضا إلى تعزيز فعالية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وكذلك موثوقية وسرعة إيصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة.

طريقة التفعيل

و‏لإنجاح تجربة ‎المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قال الخبير التقني عبدالله السبع: إنه يجب التأكد من تفعيل خيار “التنبيهات الحكومية” عبر جهازك الجوال، وللوصول لذلك: اضغط على الإعدادات ثم اختيار الإشعارات ثم تفعيل الرسائل التحذيرية والرسائل التجريبية.

جدير بالذكر أن إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ سيكون في مرحلته الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ الموافق 15/ 2/ 2021م حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ الموافق 22/ 2/ 2021م في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

روابط ذات صلة

استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية

استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية
الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
جمعية الكشافة تُنظم دورة في التسويق الرقمي

جمعية الكشافة تُنظم دورة في التسويق الرقمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*