تعرّف على أهداف منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.. وطريقة تفعيل إشعاراتها عبر الجوال

المناطق_ الرياض

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ هي وسيلة من وسائل الإنذار المبكر يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة باستخدام شبكات الاتصالات، مصحوبة بنغمة مميزة واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة.

الأهداف

وأوضح الدفاع المدني أن الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، هو تحديد المنطقة المستهدفة بالتحذير بدقة عالية، وحماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

وأشار إلى أنها تهدف أيضا إلى تعزيز فعالية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وكذلك موثوقية وسرعة إيصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة.

طريقة التفعيل

و‏لإنجاح تجربة ‎المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قال الخبير التقني عبدالله السبع: إنه يجب التأكد من تفعيل خيار “التنبيهات الحكومية” عبر جهازك الجوال، وللوصول لذلك: اضغط على الإعدادات ثم اختيار الإشعارات ثم تفعيل الرسائل التحذيرية والرسائل التجريبية.

جدير بالذكر أن إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ سيكون في مرحلته الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ الموافق 15/ 2/ 2021م حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ الموافق 22/ 2/ 2021م في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.