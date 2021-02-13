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مقتل 48 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

مقتل 48 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=949963
المناطق_وكالات

قتل 48 مسلحًا من حركة طالبان وأصيب آخرون في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية في مناطق مختلفة بأفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم عن وزارة الدفاع قولهاإن 18 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون، خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم قندهار، مبينة أن عناصر طالبان زرعوا 20 لغمًا على جانب الطرق لاستهداف المدنيين والجنود، فيما تمكنت القوات الأفغانية من اكتشاف الألغام وتفكيكها.
وأعلنت الوزارة مقتل 14 مسلحًا من طالبان، في إقليم أوروزجان، ودمّرت كميات من الأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية.
وفي إقليم هلمند، استهدفت القوات الجوية الأفغانية، معقلا لحركة طالبان ما أسفر عن مقتل 16 مسلحًا من الحركة.

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