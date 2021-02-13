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رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي

رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=949966
المناطق_واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية في الأقسام النسائية لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس كورونا.
وتنفذ الفرق الميدانية النسائية على مدار الساعة برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، إلى جانب مواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميًا، إضافة إلى تطهير المكاتب النسائية والسلالم المؤدية إليها وإلزام جميع العاملات بالوكالة باتباع وسائل الحماية الشخصية والمحافظة عليها من خلال ارتداء القفازات الوقائية لضمان السلامة للجميع.
كما شملت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوكالة النسائية رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية واستبدالها بعبوات زمزم لتوزيعها على الزائرات وحثهن ونصحهن بعدم إحضار الأطفال والبعد عن التجمعات النسائية داخل المسجد وساحاته والمباعدة بين صفوف المصليات حرصًا على سلامتهن.

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