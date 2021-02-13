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الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
http://almnatiq.net/?p=949972
المناطق_وكالات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 345,605 إصابات ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,001 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,589 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 326,780 حالة.

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