” صحي ” الحبجية يفعل اليوم العالمي لسرطان القولون

المناطق_فضة عطيف

أقام مركز الرعاية الصحية الأولية بالحبجية التابع للقطاع الصحي الجنوبي بجازان، أمس الخميس ، فعاليات اليوم العالمي لسرطان القولون، بمشاركة قسم التغذية بمستشفى أحد المسارحة، وذلك وسط تطبيق البروتوكولات الوقائيه والإجراءت الصحيه للحد من إنتشار كوفيد 19.

وقد صاحب الفعالية معرضاً توعوياً عن الفحص المبكر في اكتشاف سرطان القولون في مراحله الأولية، كما تضمن المعرض منشورات توعوية وتثقيفية، لتعريف الزوار والمراجعين بأهمية تطبيق “توكلنا” وتفعيل حملة #نتعاون_مانتهاون للحث على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ويذكر أن ثلث الوفيات الناجمة من السرطان تكون بسبب المخاطر السلوكية الرئيسة، وهي: السمنة، وانخفاض استهلاك الخضراوات والفواكه، وقلة النشاط البدني، والتدخين، وتعاطي الكحول.