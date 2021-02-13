موسوعة كيوبيديا العالميّة في قلب العالم

ضمن مسيرة موسوعة كيوبيديا العالمية qpedia.org وتنقلاتها بين مناطق المملكة والعالم لرصد التراث والتاريخ ومقومات السياحة وترجمتها ونشرها إلى جميع أنحاء العالم بلغات متعددة .. حط فريق زيارات الموسوعة رحاله في قلب العالم ( مكة المكرمة ) .

وقد كانت إدارة الموسوعة واللجنة المنظمة للزيارة قد أعدت جدول ينظم تجول فريق العمل هناك شمل المسار المتخصص في السيرة النبوية وبعض المواقع ماقبل التاريخ الإسلامي وعددها ٤٠ موقع بالاضافة إلى مسارات سياحية تسويقية والعديد من المتاحف وزيارة بعض رجال مكة الذين كان ولا يزال لهم دور إسلامي واجتماعي متميز.

حيث استهل زيارته الأولى بمعرض عمارة الحرمين الشريفين والذي استمع من خلاله الى شرح عن ما يحتويه المتحف من تراث وآثار للحرم المكي والكعبة المشرفة.

ثم توجه بعد ذلك إلى مقر الأمانة العامة للعاصمة المقدسة حيث كان في استقبالهم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس / محمدبن عبدالله القويحص وبعض من منسوبي الامانة وقد عقد اجتماع تم من خلاله الاستماع إلى شرح من معالي الأمين حيث تطرق لمشاريع نوعية بمكة المكرمة.

وبحثت خلال الاستقبال أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وموسوعة كيوبيدا العالميّة وما يتفق مع متطلبات العاصمة المقدسة، ومناقشة تعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.

وأبرز المشرف العام على الموسوعة أ. جلعود بن دخيَل أهداف الموسوعة لمعالي الأمين ثم تبودلت الهدايا التذكارية .

بعد ذلك توجه الفريق إلى متحف الدينار الإسلامي وكان باستقبالهم صاحب المتحف والقائم عليه الأستاذ / محمد عمر نتو

حيث شرح للوفد عن المتحف وما يحتويه من عملات يعود تاريخها إلى صدر الدولة الاسلامية وبعض المقتنيات الاسلامية القديمة.

ثم توجه الى متحف الروحاء الذي جمع بين تراث الماضي وعبق الحاضر والربط بينهما على مر الزمان وكذلك تناسب موقع المتحف وبناياته وتأقلمه مع محتوياته

حيث كان في استقبال الفريق أ. محمد عمر العمودي.

بعد ذلك زيارة الدكتور / طلق بن مطلق المسعودي رئيس تحرير صحيفة عين الوطن حيث تبادل الطرفان الاحاديث الودية والهدايا التذكارية .

وفي اليوم الثاني قام فريق الموسوعة بزيارة

د. زهير حسين غنيم / الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم تقديراً لما قدمه من اعمال اجتماعية ووطنيّة من خلال انشطة متعددة ساهمت في خدمة الشباب وتطوير مكة واستقبال الزوار من الحجاج والمعتمرين وقاصدي البيت الحرام.

ثم توجه الوفد للتجول في وادي العسيلة الذي يحتوي على مجموعة نقوش صخريه وأثرية وأول نقش كان بتاريخ 80 للهجرة

ويقع على مسار درب الحاج الكوفي.

بعد ذلك انتقل الفريق إلى زيارة الشيخ نزار الشيبي ابن وحفيد سدنة الكعبة المشرفة.

واستمع الفريق الى مهمة السدنة من قديم الزمن وتوارثهم لخدمة الكعبة المشرفة

بعد ذلك تجول الفريق في المتحف الخاص عن البيت الحرام وما يحتويه من قطع وآثار قديماً وحديثاً.

بعد ذلك زار الفريق كبير وشيخ مؤذني الحرم المكي الشريف .. الشيخ / على احمد ملا حيث شرح للفريق نبذة عن مهمة المؤذنين ومعلومات قيمة وتوصيات لمن اراد ان يقوم بهذا العمل العظيم.

وفي اليوم الثالث لزيارة الموسوعة لمنطقة مكة المكرمة عقدت محاضرة للمرشد السياحي وعضو اللجنة الوطنيه للسياحة بمكة الاستاذ عبدالعزيز بخش

اطلع الفريق والاعلاميين المرافقين على بعض ما تحتضنه مكة من تراث اسلامي قديم وبعض ما اختصت به مكة المكرمة من خصائص لا توجد في غيرها وكذلك مواقع تاريخية ثم انتقل الفريق ليقف ميدانياً على هذه المعالم التاريخية.

والتي ستكون ضمن تقرير موسع ينشر لاحقاً بإذن الله.

ثم قام الفريق والوفد الاعلامي بزيارة مجموعة شركات ابو سرهد حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الشركة مديرعام الممتلكات والجودة الاستاذ فيصل الشهري وزملاءه وقد اطلع الفريق على ما تقدمه الشركة من خدمات للمواطنين والمقيمين وكذلك قاصدي البيت الحرام من حجاج وزوار ومعتمرين كما اطلعهم على بعض المصانع التي يقودها ايادي وطنية وذلك خلال الجولة الميدانية في اروقة مجموعة ابو سرهد.

وقد ابدى رجل الاعمال ناصر ابو سرهد ترحيبه بالموسوعة و اعلن خلال الزيارة دعمه بنقل وفد الموسوعة في جميع تنقلاتهم داخل المملكة لتيسير مهمتهم.

ثم توجه الفريق لزيارة عضو شرف الموسوعة والراعي الرسمي في جولاتها الاستاذ / سعد بن حسين بن دعجم رئيس مجلس ادارة مصنع حديد بن دعجم وقد اطلع المشرف العام أ. جلعود بن دخيّل الاستاذ سعد بن دعجم والحضور على نتائج الزيارة وكذلك مهمة الموسوعة كما شكره باسم مجلس الادارة واعضاء الموسوعة والوفد المرافق على حسن الاستقبال ورعايته الدائمة لزيارات الموسوعة المتعددة.

بعد ذلك تبودلت الهدايا التذكارية وقدمت شهادات الشكر والتقدير للمشاركين والمنظمين ولكل من ساهم خلف نجاح الزيارة .

بذلك انهى الفريق زيارته الأولى لمنطقة مكة المكرمة شاكراً ومقدراً لاهلها هذه الحفاوة والاستقبال المنقطع النظير.

صرح بذلك سعادة الاستاذ/جلعود بن دخيل ، المشرف العام والمؤسس لموسوعة كيوبيديا العالمية.