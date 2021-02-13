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صحة جازان تواصل حملتها الميدانية نتعاون مانتهاون للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

صحة جازان تواصل حملتها الميدانية نتعاون مانتهاون للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=950016
المناطق_فضة عطيف

قامت صحة جازان بالتعاون مع عدد من الجمعيات التطوعية والفرق التطوعية بحملة توعوية لاستهداف الجوامع بالمنطقة لتوعية المصلين.

وجاء ذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة #نتعاون_مانتهاون والخاصة بحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بتطبيق بالإجراءات الاحترازية وأهمية التسجيل من خلال تطبيق #صحتي لأخذ لقاح كورونا Covid_19.

وعملت الحملة على حث المصلين لاتباع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة مثل لبس الكمامة، وإحضار سجادة خاصة، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين وتعقيمها.

ويأتي ذلك امتداداً للحملات التوعوية التي تنفذها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحد من انتشار فيروس كورونا Covid_19.

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