مستشفى العارضة العام يطلق حملة للتعريف بالتسجيل للقاح كورونا والعيادات الافتراضية

المناطق_فضة عطيف

أطلق مستشفى العارضة العام بجازان حملة توعوية للتعريف بالتسجيل للقاح كورونا والتعريف بالعيادات الافتراضية العيادات عن بعد في عدد من المنشآت الحكومية والأهلية بالمحافظة منها الأحوال المدنية وشرطة المحافظة وفرع البنك الأهلي وبلدية المحافظة وجمعية البر الخيرية.

وقد اشتملت الحملة على التعريف بالتسجيل للقاح كورونا والتعريف بالعيادات عن بعد والتي تقوم بإيصال المريض بالطبيب، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة “عن بُعد” والتي تهدف لتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضى المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.