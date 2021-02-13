ناشط بيئي يدعو الجامعات إلى دراسة ظاهرة موت الأشجار المعمرة بسبب الآفات

المناطق_ الرياض

دعا الناشط والمهتم بالشأن البيئي البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أقسام النبات في الجامعات السعودية إلى تسخير البحوث بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والجمعيات البيئية لعلاج ظاهرة موت بعض الأشجار المعمرة بسبب إصابتها ببعض الآفات ، للحفاظ على البيئة ومكوناتها من التدهور .

وطالب في عددٍ من التغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر وصفحته على الفبيسبوك ، الى الاهتمام بذلك الأمر لأهمية تلك الأشجار في الغطاء النباتي والذي له دور كبير في حفظ التوازن البيئي ، وتسأل في إحدى التغريدات مرفقاً بها به صور بعض الأشجار المعمرة من الطلح والسمر والسدر التي طالتها ايدي العبث، عن من المسؤول عن تلك الظاهرة وعلاجها والتي لم تعد محدودة المكان بل انها في معظم الأودية والشعاب ، وناشد في تغريدة أخرى الجميع الى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بإيقاف ظاهرة الاحتطاب الجائر الذي هو الآخر يهدد الغطاء النباتي بالمملكة ويزيد من مشكلة التصحر ويقضي علي التوازن البيئي كما يقضي على المراعي الطبيعية مما يسبب آثار مدمرة للبيئة.