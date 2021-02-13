«الصحة»: 337 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 وتعافي 356 حالة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 337 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 356 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 372.410 حالات، من بينها 2679 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 456 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 363.303 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 6428 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.