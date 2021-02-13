قصف صاروخي حوثي يدمر مسجداً غرب اليمن

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استهدف قصف صاروخي لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، اليوم السبت، حي منظر السكني بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية أطلقت من مناطق سيطرتها صاروخين نوع كاتيوشا، باتجاه حي منظر السكني، ما أسفر عن تدمير مسجد بالكامل حيث ساوته بالأرض.

كما أحدث القصف دوي انفجارات عنيفة هزت الحي السكني وأرعبت الساكنين في منازلهم.

وأفاد أهالي حي منظر، أن الميليشيات الحوثية قصفت مسجد القاسي الذي يعد أحد أكبر وأهم المساجد في حي منظر، و أتلفت جميع الأثاث الذي فيه.

واستنكر الأهالي، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عبث بحق أهالي الحي الذي تبقى منهم حولي 80 فرداً كون أغلب الأهالي نزحوا جراء القصف الحوثي.

وقالوا إن حي منظر دُمِّرَ وتعرض للخراب الكبير، حتى المساجد لم تسلم من قصف الميليشيات.

كما استغربوا صمت الأمم المتحدة ودعاة الإنسانية تجاه جرائم الحوثيين.

وتعرض حي منظر السكني لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية من ميليشيات الحوثي، خلّفت خسائر مادية وبشرية وموجة نزوح كبيرة