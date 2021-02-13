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تطبيق “توكلنا” يحدد عدد تصاريح التجمع المسموح بطلبها في اليوم.. ومتطلبات الحصول عليها

تطبيق “توكلنا” يحدد عدد تصاريح التجمع المسموح بطلبها في اليوم.. ومتطلبات الحصول عليها

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تطبيق “توكلنا” يحدد عدد تصاريح التجمع المسموح بطلبها في اليوم.. ومتطلبات الحصول عليها

تطبيق “توكلنا” يحدد عدد تصاريح التجمع المسموح بطلبها في اليوم.. ومتطلبات الحصول عليها
http://almnatiq.net/?p=950053
المناطق_ الرياض

كشف تطبيق “توكلنا” عبر حسابه بتويتر متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري، وعدد تصاريح التجمع المسموح بطلبها في اليوم الواحد بالإضافة إلى اشتراطات مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر والحد الأقصى لعدد أيام مشاركتها .

وأوضح “توكلنا” من خلال إنفوجراف أن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري هي: ( كتابة اسم مقر التجمع – تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان – إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح (اختياري) – تحديد نصف القطر التقريبي للمكان (بحد أدنى 200 متر) – تحديد الموقع على الخارطة – طلب تصريح) .

وأشار التطبيق إلى أنه يسمح بطلب خمسة تصاريح تجمع في اليوم بحد أقصى.

أما بشأن مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر فإنه يلزم يلزم وجوده ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، ووجود حساب للشخص الآخر في توكلنا وتكون حالته الصحية سليمة وعمره لا يقل عن  عاما، بالإضافة إلى عدم وجود مشاركة سابقة نشطة معه لنفس البطاقة. مشيراً إلى أن الحد الأدنى لمشاركة البطاقة يوم واحد  والأقصى 7 أيام ويبدأ احتساب المدة من بعد إرسال رسالة نجاح.

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