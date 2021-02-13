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الصحة : الوضع الآن لا يستدعي إجراءات أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

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الصحة : الوضع الآن لا يستدعي إجراءات أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

الصحة : الوضع الآن لا يستدعي إجراءات أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح
http://almnatiq.net/?p=950056
المناطق_ الرياض

‬ قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع “كورونا” الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان المملكة.

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