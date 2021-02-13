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ميدان فروسية الجبيل يقيم عاشر سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ

ميدان فروسية الجبيل يقيم عاشر سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ
http://almnatiq.net/?p=950072
المناطق_الجبيل

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس، عاشر سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.
وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر.
جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس ربحت من(١-٣)، فاز بالمركز الأول الجواد “لصيف” لإسطبل فارس آل شنيف، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وآفراس مفتوح ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول “ميراث” لإسطبل عبدالله الدوسري، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص أفراس مفتوح ٤سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس “ثنوي الزريق” لإسطبل مطلق الزريق، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد “المستضيء” لإسطبل ناصر البراهيم.
فيما جاء شوط الكأس الخامس، المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، على كأس دعم نادي سباقات الخيل فاز الجواد “سعد الخوي” لإسطبل فارس الفتوح.

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