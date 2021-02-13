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فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=950075
المناطق_وكالات

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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