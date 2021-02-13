سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين تسجل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و938 إصابة جديدة بكورونا، و779 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
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