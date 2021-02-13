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مجلس التعاون يدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

مجلس التعاون يدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

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مجلس التعاون يدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

مجلس التعاون يدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=950082
المناطق_الرياض

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، التي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار “مفخخة”.

وشدد الحجرف على أن الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وحمل الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، ونجاحها في اعتراض الطائرة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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