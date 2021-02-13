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تونس تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي

تونس تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=950090
المناطق- الرياض

أدانت تونس بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي ، وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي استهدفت مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالمملكة .
وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم أن تونس أعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر لها في مجابهة مثل هذه الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة.
وذكرت الخارجية التونسية في بيانها أن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى اعتداءات متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي منذ أيام .

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