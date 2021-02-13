القادسية يعود للانتصارات بعد غياب 5 جولات

المناطق-الرياض

أنهى القادسية سلسلة التعادلات في خمس مباريات متتالية ليفوز 2-صفر على التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم القادسية للمركز السادس ولديه 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بنقطتين على التعاون صاحب المركز الثامن.

منح لاعب مدغشقر كارولوس أندريا ماهيتسينورو التقدم للقادسية مبكرا بعد انفراد بالحارس في الدقيقة السادسة وضاعف حسن العمري التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 54. ويتصدر الشباب جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي ونقطتين عن الهلال.