احدث الأخبار

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
أبرز المواد
 وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن
أبرز المواد
 رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب
أبرز المواد
 “مرسيدس بنز” تسحب أكثر من مليون سيارة لسبب خطير جدا
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية: جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية 2030
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع حادث “تقاطع الموت” بمكة
أبرز المواد
 انخفاض مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا في الرياض بنسبة 50%
أبرز المواد
 القبض على مواطنين اعتديا على حارس أمن إحدى المجمعات التجارية في مكة
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء” يعلن إصدار رسومه للدورة الخامسة في الرياض
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية يوافق على ضوابط مكافآت المراقبين
أبرز المواد
 الفتح يهزم العين بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

أبرز المواد
وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

أبرز المواد
رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب

رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب

أبرز المواد
“مرسيدس بنز” تسحب أكثر من مليون سيارة لسبب خطير جدا

“مرسيدس بنز” تسحب أكثر من مليون سيارة لسبب خطير جدا

أبرز المواد

وزير الصناعة والثروة المعدنية: جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية 2030

وزير الصناعة والثروة المعدنية: جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=950094
المناطق - جازان

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن منطقة جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية المملكة 2030، ليس في القطاع الصناعي فحسب بل حتى في قطاع السياحة والترفيه، وامتلاكها كذلك لمقومات تجعلها قادرة على استيعاب كثير من الاستثمارات في مختلف القطاعات المستهدفة وفق أهداف الرؤية التي تسعى للتنوع الاقتصادي.

واعتبر خلال لقائه بعددٍ من رجال الأعمال والصناعيين بالمنطقة بمسرح غرفة جازان اليوم، منطقة جازان واعدة لمستقبل المملكة لقدرتها على احتضان عددٍ كبير من المبادرات والفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن المنطقة ستحظى بنصيبٍ ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية وسيتم العمل بالتعاون مع إمارة منطقة جازان ورجال الأعمال لتحويل تلك الفرص إلى واقع.

وأضاف “الخريف” أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل كمنظومة متكاملة لخدمة المستثمر الصناعي، من خلال رسم الإستراتيجيات وتنفيذها والتغلب على التحديات بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، مشددًا على دور المستثمر الصناعي كشريك أساس للنجاح، لافتًا إلى توجه الوزارة في التعامل مع القطاع الخاص عبر مستويين؛ الأول يختص بالتحديات على مستوى كل منطقة، والثاني على مستوى التحديات بين القطاعات، مشددًا على ضرورة إيجاد لجان متخصصة لوضع حلول تلامس احتياجات تلك القطاعات.

واستعرض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بدوره، إمكانات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كواحدة من المدن الاقتصادية المتميزة في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

فيما شدد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل على أن الوزارة تعمل على تحفيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك مهم في العمل على تنمية بعض الصناعات التي تتميز بها المنطقة.

وتضمن اللقاء استعراض العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين ودور الوزارة في تعزيز الحركة الصناعية بمنطقة جازان .

شارك في اللقاء نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن
رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب

رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*