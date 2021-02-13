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أمين الشرقية يصدر قرار بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة الشرقية

أمين الشرقية يصدر قرار بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=950097
المناطق_ فتحية العبدالله

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن قرار يقضي بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، وتعيين الأستاذة مشاعل بنت فهد مديرا لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي سيعزز بيئة الأعمال في الأمانة وسيمهد الطريق للابتكار والإنجازات وتقديم الاستشارات والدراسات والأبحاث لمختلف وكالات وإدارات الأمانة.

وأضاف بأن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الاستفادة من الخدمات المعلوماتية، مشيرا الى أن الذكاء الاصطناعي يتميز بسرعة وقدرة على مراقبة البيانات وسرعة التجاوب مع أي تطورات رقمية، وكذلك الاستشراف المستقبلي لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية بالأمانة، مبينا بأن قرار معالي أمين الشرقية يتضمن ربط هذه الإدارة بإدارة الأمن السيبراني لارتباطهما بالبيانات الرقمية، وتطوير منظومة العمل الرقمي.

وقال أن الأمانة أنشأت خلال الفترة الماضية إدارة الأمن السيبراني   وذلك لأهمية قطاع أمن المعلومات للقطاع البلدي والتي تأتي مُلحة مع التحولات الرقمية والاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية، وهذا يتطلب ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها، مبينا أن الأمانة وضعت استراتيجية لتطبيق معايير الأمن السيبراني التي تشمل إنشاء مركز أمن المعلومات SOC ومركز إدارة الشبكات NOC، مضيفا أن استراتيجية الأمن السيبراني في أمانة الشرقية تهدف إلى تطبيق المعايير الأمنية والتقنية اللازمة لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية في البنية التحتية للأمانة بما يتكامل في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.

يذكر أن الأمانة حصلت مؤخرا على تحديث شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات (ISO27001)، وذلك بعد مواصلة نجاحاتها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.

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