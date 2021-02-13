إغلاق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمجمعات بالشرقية

المناطق_ فتحيه العبدالله

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 12/ فبراير / 2021م، (978) جولة رقابية، و (175) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلالها أغلقت (29) منشأة، كما قامت بضبط (46) مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا، على المنشآت التجارية في الأسواق المركزية ومنافذ البيع.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات واستمرار إغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال مركز (940)، لمعالجتها.