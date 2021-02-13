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اختناقات مرورية وإلغاء رحلات طيران بعد سقوط كميات ثلوج غير مسبوقة في موسكو

اختناقات مرورية وإلغاء رحلات طيران بعد سقوط كميات ثلوج غير مسبوقة في موسكو

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اختناقات مرورية وإلغاء رحلات طيران بعد سقوط كميات ثلوج غير مسبوقة في موسكو

اختناقات مرورية وإلغاء رحلات طيران بعد سقوط كميات ثلوج غير مسبوقة في موسكو
epa09009865 A woman walks on a street during a snowfall at Three Station Square in Moscow, Russia, 13 February 2021. Moscow was struck by a powerful snowfall, which is expected to continue during the next two days. Temperatures in the Russian capital dropped to minus 15 degrees Celsius. EPA/MAXIM SHIPENKOV
http://almnatiq.net/?p=950122

سجلت العاصمة الروسية موسكو كميات ثلوج غير مسبوقة، حيث تواجه العاصمة غطاء غير مسبوق من الجليد بعد ساعات من تساقط الثلوج بغزارة وعواصف ثلجية كثيفة.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الروسية “فوبوس” أن أرض العاصمة موسكو تغطت صباح اليوم بكمية من الجليد يصل ارتفاعها إلى 56 سم، مشيرةً إلى أن 75 % من متوسط كمية الثلوج التي تسقط عادة في شهر فبراير تساقطت في يوم واحد تقريبا.
وأفادت قوات مواجهة الكوارث في موسكو أن كثافة الثلوج أدت إلى اختناقات مرورية عديدة في شوارع المدينة, وتم تأخير أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطارات موسكو الثلاثة .

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