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أمريكا.. مجلس الشيوخ يوافق على طلب استدعاء شهود لمحاكمة ترامب

أمريكا.. مجلس الشيوخ يوافق على طلب استدعاء شهود لمحاكمة ترامب
http://almnatiq.net/?p=950130
المناطق - وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على طلب استدعاء شهود لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث جاء القرار بعد التصويت عليه من الأعضاء.

وقد يؤدي قرار الموافقة على استدعاء الشهود إلى تأخير نتائج المحاكمة.

وكان رئيس فريق المدعين الديموقراطيين في محاكمة ترامب، جيمي راسكين، أعلن أنّهم يريدون استدعاء نائبة جمهورية للإدلاء بشهادتها.

وأضاف، في مستهل اليوم الخامس من جلسات المحاكمة، أنّه سيستدعي جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت بحصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي وترامب أثناء الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

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