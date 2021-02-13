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نائب أمير حائل يعزي الجارالله

نائب أمير حائل يعزي الجارالله
http://almnatiq.net/?p=950140
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة “الجارالله” في وفاة فقيدتهم رحمها الله.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم بمدير عام مكتب سموه, عبدالله بن عبدالرحمن الجارالله.
كما قدم سموه العزاء لإخوان وأخوات وأقارب وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة حائل على اتصاله ومواساته لهم للتخفيف من مصابهم الجلل، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب لسموه الأجر والثواب.

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