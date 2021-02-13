الشباب يقسو على النصر برباعية ويعزز صدارته في دوري المحترفين

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، من تحقيق الفوز على نظيره النصر، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

سجل الشباب الهدف الأول في المباراة بالدقيقة (17) عن طريق “بانيغا” من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (الفار)، نفذها محترف الشباب ببراعة على يسار حارس النصر برادلي جونز.

وفي الدقيقة (28) سجل الشباب ثاني أهدافه عن طريق محترفه جوانكا، بتسديدة رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، يفشل حارس النصر في التصدي لها.

وعزز فريق الشباب النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (82) عن طريق محترفه جوانكا، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل الشباب الهدف الرابع عن طريق إيجالو، في الدقيقة (90+2) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يعزز فريق الشباب صدارته بجدول ترتيب فرق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 25 نقطة.