الفتح يهزم العين بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تغلب فريق الفتح على ضيفه فريق العين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للفتح اللاعب “ميتشل تي فريدي” عند الدقائق 52، 75، 83، فيما سجل للعين اللاعب “باستوس” عند الدقيقة 50، وعند الدقيقة 61 سجل اللاعب “خوانبي” الهدف الثاني.