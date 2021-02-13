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شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع حادث “تقاطع الموت” بمكة

شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع حادث “تقاطع الموت” بمكة
http://almnatiq.net/?p=950198
المناطق - مكة المكرمة:

سجلت كاميرات أحد المنازل، لحظة وقوع حادث تقاطع مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة، الذي راح ضحيته مقيم من الجنسية المصرية بعد حادث مروِّع وقع عصر أمس.

وأبرز المقطع حاجة التقاطع إلى وضع مطبات صناعية على وجه السرعة لتفادي الحوادث التي يشهدها الموقع بشكل متكرر.

وكان عدد من سكان مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة قد طالبوا أمس في تقرير نشرته “سبق” بعنوان “تقاطع الموت بمكة ومناشدات الأهالي.. مطبات صناعية تنهي المشكلة” بضرورة استحداث مطبات صناعية على مداخل تقاطع أسموه بـ”تقاطع الموت”؛ لكثرة الحوادث الدامية والمميتة فيه، وكان آخرها أمس.

وناشد السكان بشكل عاجل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة ومرور مكة، ضرورة استحداث مطبات لتهدئة الوضع حلاً لمشكلة التقاطع الذي أسموه بـ “تقاطع الموت”.

وكان حادث تصادم قد وقع أمس في التقاطع نفسه، وراح ضحيته شخص، وأُصيب 5 أشخاص آخرين، حالتان منهم وُصفت بالخطيرة؛ وهو ما حرك مطالب السكان بإنشاء واستحداث مطبات تهدئة في ذلك التقاطع على وجه السرعة.

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