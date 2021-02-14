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نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

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نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بمشروع ” محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية”، من ضمنها تطوير مسجد أبوبكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة ثار، الذي أنجزت أعمال تطويره وترميمه.
وأكد سموه أن هذا المشروع، يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله- من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، لا سيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية، ، مشيراً إلى أنه سيسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة.

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