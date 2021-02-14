احدث الأخبار

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء
أبرز المواد
 ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
أبرز المواد
 وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن
أبرز المواد
 رابطة الدوري السعودي: رصدنا ما حدث من تجاوزات في مواجهة النصر والشباب
أبرز المواد
 “مرسيدس بنز” تسحب أكثر من مليون سيارة لسبب خطير جدا
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية: جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية 2030
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع حادث “تقاطع الموت” بمكة
أبرز المواد
 انخفاض مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا في الرياض بنسبة 50%
أبرز المواد
 القبض على مواطنين اعتديا على حارس أمن إحدى المجمعات التجارية في مكة
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء” يعلن إصدار رسومه للدورة الخامسة في الرياض
أبرز المواد
بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

أبرز المواد
ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

أبرز المواد
نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

أبرز المواد
وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

أبرز المواد

ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته
http://almnatiq.net/?p=950232
المناطق-متابعات

وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل السبت انتقادات لاذعة لدونالد ترمب رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد، معتبراً أنه “مسؤول” عن الاعتداء الذ حصل يوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل في خطاب عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة ترمب: “لا شك في أن الرئيس ترمب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم”.

وأضاف: “هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته. يُعلّقون أعلامه ويصرخون بالولاء له”.

من اقتحام منبى الكونغرس في 6 يناير

من اقتحام منبى الكونغرس في 6 يناير

ووصف ماكونيل تصرّفات ترمب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها “تقصير مشين في أداء الواجب”.

وذهب ماكونيل أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن ترمب قد يواجه اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه.

وقال: “الرئيس ترمب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله عندما كان في منصبه.. لم يُفلِت من أيّ شيء بعد”.

ورغم ذلك، قال الجمهوري المتحدّر من ولاية كنتاكي، إنّه صوّت لتبرئة ترمب من تهمة التحريض على التمرّد لأنّه من غير الدستوري على حدّ قوله، أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.

وبرأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترمب السبت في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل بعض أنصار ترمب في السادس من يناير بعد وقت قصير من سماعهم خطاباً للرئيس السابق.

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ

وانضم في التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

روابط ذات صلة

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء
نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*