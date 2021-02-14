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بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

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بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء
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المناطق_متابعات

جددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي السبت اتهامها للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالتحريض على العنف في أحداث الكابيتول.

وبعد تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي إن “بعض أعضاء مجلس الشيوخ جبناء”.

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ

وبرأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترمب السبت في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل بعض أنصار ترمب في السادس من يناير بعد وقت قصير من سماعهم خطاباً للرئيس السابق.

وانضم في التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترمب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

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