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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير
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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير

أبرز المواد
الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الليلة

الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الليلة

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=950241
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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