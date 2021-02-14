الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه

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يشترك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه وهو منتصف السنة الهجرية الذي يوافق 1/ 7، الأول من رجب، إلا أن الأمر ليس بالمصادفة.

وبحسب “سبق”؛ مع بداية العمل بنظام الأحوال المدنية، وتسجيل بيانات المواطنين في الأوراق الثبوتية، ظهرت مشكلة أن معظم المواطنين يجدون صعوبة في تذكر يوم وشهر ميلادهم وميلاد أبنائهم.

ولم يكن يتذكر المواطنون إلا سنة الميلاد فقط، مع غياب توثيق تواريخ الميلاد بالشكل الصحيح، وتسبب ذلك الأمر في إثارة الكثير من المشاكل؛ وذلك لارتباطه بعدد من الخدمات، من بينها التقاعد.

وصدر أمر ملكي حينها بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية الذي يوافق 1/ 7، الأول من رجب، كحل وسط لتلك الإشكالية.