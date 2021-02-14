احدث الأخبار

حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا
أبرز المواد
 الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه
أبرز المواد
 إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين
أبرز المواد
 بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
أبرز المواد
 بايدن بعد تبرئة ترمب : “هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها”
أبرز المواد
 العلماء يطالبون بلقاح واحد يصد جميع الأمراض التي تتسبب بها عائلة فايروسات كورونا
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير
أبرز المواد
 الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الليلة
أبرز المواد
 بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء
أبرز المواد
 ماكونيل: ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة نجران ينوه بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
أبرز المواد
 وفاة مواطن غرقًا بدحل في حفر الباطن
أبرز المواد
حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا

حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا

أبرز المواد
الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه

الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه

أبرز المواد
إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين

إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين

أبرز المواد
بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

أبرز المواد

حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا

حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا
http://almnatiq.net/?p=950259
المناطق - متابعات

روى حارس الأمن الذي تعرّض للاعتداء من قبل شخصين بعد منعهما من دخول مجمع تجاري بسبب عدم تحمیلھما تطبیق “توكلنا”، تفاصيل الواقعة، وحجم الاعتداء الذي تعرض له. وقال حارس الأمن وفقاً لـ”سبق”، إنه رفض دخول الشخصين كجزء من مهامه المُكلف بها لعدم تحميلهما التطبيق قبل دخول المول، مشيراً إلى أن الأمر تطور إلى اشتباك بالأيدي واعتـداء ومحاولة دهس.  

ولفت إلى أن عدداً من المُتسوقين تدخلوا لوقف الاعتداء عليه قبل أن تصل الجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها بلاغاً وتتعامل مع الواقعة، مبيناً أنه تعرض لإصابات في يده وذراعه وأسفل الكاحل. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت مساء أمس (السبت) أنها ألقت القبض على الشخصین اللذين اعتـديا على حارس الأمن، حيث تبین أنھما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافھما لإحالتھما إلى النیابة العامة.

روابط ذات صلة

الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه

الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه
إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين

إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين
بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*