حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا

المناطق - متابعات

روى حارس الأمن الذي تعرّض للاعتداء من قبل شخصين بعد منعهما من دخول مجمع تجاري بسبب عدم تحمیلھما تطبیق “توكلنا”، تفاصيل الواقعة، وحجم الاعتداء الذي تعرض له. وقال حارس الأمن وفقاً لـ”سبق”، إنه رفض دخول الشخصين كجزء من مهامه المُكلف بها لعدم تحميلهما التطبيق قبل دخول المول، مشيراً إلى أن الأمر تطور إلى اشتباك بالأيدي واعتـداء ومحاولة دهس.

ولفت إلى أن عدداً من المُتسوقين تدخلوا لوقف الاعتداء عليه قبل أن تصل الجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها بلاغاً وتتعامل مع الواقعة، مبيناً أنه تعرض لإصابات في يده وذراعه وأسفل الكاحل. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت مساء أمس (السبت) أنها ألقت القبض على الشخصین اللذين اعتـديا على حارس الأمن، حيث تبین أنھما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافھما لإحالتھما إلى النیابة العامة.