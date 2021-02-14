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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=950266
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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