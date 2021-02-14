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تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها

تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها
http://almnatiq.net/?p=950272
المناطق - وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء عملية “مخلب النسر-2″، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني.

يأتي الإعلان عن انتهاء العملية، عقب جولة ميدانية قام بها أكار وقادة الجيش التركي أمس السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

وقال أكار إن “القوات التركية نجحت عبر عملية “مخلب النسر-2″، في تحييد 50 إرهابيا، وتطهير معظم منطقة غارا”، وأضاف أن “القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعا لحزب العمال الكردستاني”.

وأضاف أكار أن “الجيش التركي قدم 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري، إلى جانب إصابة 3 من أفراده”، لافتا إلى أن “القوات التركية استخدمت خلال العملية العسكرية أسلحة وذخائر محلية”.

وتابع قائلا: “عندما اقتحمنا مغارات المنظمة الإرهابية عثرنا على جثث 14 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا”.

وأضاف: “وفقا لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المدنيين عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة”.

يشار إلى أن عملية “مخلب النسر 2” انطلقت في 10 فبراير الجاري في منطقة غارا شمال العراق.

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