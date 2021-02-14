احدث الأخبار

العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال
أبرز المواد
 جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات
أبرز المواد
 تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها
أبرز المواد
 الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 تعرّف على قصة “النشيد الوطني السعودي”
أبرز المواد
 حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا
أبرز المواد
 الكشف عن سر اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه
أبرز المواد
 إلزامية الأمين والخبير بالإفصاح عن علاقاتهما بالدائن والمدين
أبرز المواد
 بلينكن: الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
أبرز المواد
 بايدن بعد تبرئة ترمب : “هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها”
أبرز المواد
 العلماء يطالبون بلقاح واحد يصد جميع الأمراض التي تتسبب بها عائلة فايروسات كورونا
أبرز المواد
العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال

العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال

أبرز المواد
جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات

جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات

أبرز المواد
تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها

تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها

أبرز المواد
الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية

الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية

أبرز المواد

العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال

العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال
http://almnatiq.net/?p=950278
المناطق - وكالات

في خطوة جديدة لدحر جائحة كوفيد-19، أعلنت جامعة أكسفورد أنها طورت بالتعاون مع شركة أسترازينيكا الدوائية لقاحاً للأطفال ضد الإصابة بفايروس كورونا الجديد، ستبدأ تجاربه السريرية الأولى على 300 طفل الشهر الجاري. وتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً. وقال المشرف على التجارب السريرية البروفسور أندرو بولارد لبلومبيرغ أمس (السبت) إن بيانات التجارب يتوقع أن تصدر خلال الصيف القادم. وأشار إلى أن التجارب ستتركز على نظام جرعتين، تعطيان بفاصل زمني يبلغ شهراً، وثلاثة أشهر. وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لصحيفة «ديلي تلغراف» أمس إنه يعتقد أن اللقاحات والأدوية الجديدة ستجعل كوفيد-19 مرضاً قابلاً للعلاج. وقال إن الأدوية الجديدة ستظهر خلال 2021.

روابط ذات صلة

جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات

جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات
تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها

تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها
الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية

الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*