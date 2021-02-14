الدنمارك قد تكون أول دولة بالعالم تطرح “جواز كورونا”

المناطق - وكالات

ستصبح الدنمارك أول دولة في العالم تطرح “جواز سفر لفيروس كورونا” من أجل السفر إلى الخارج في وقت لاحق من هذا الشهر. نوقشت فكرة جوازات سفر الحصانة بين الدول الأوروبية منذ بداية الجائحة. لكن يحذر المنتقدون من أن مثل هذه الجوازات يمكن أن تكون تمييزية وقد تؤثر على حق الأشخاص في الحفاظ على خصوصية بياناتهم الطبية. تحدثت مراسلة CNN، نينا دوس سانتوس، إلى وزير خارجية الدنمارك حول إيجابيات وسلبيات المخطط ومطوري التكنولوجيا في شركة “IBM”.