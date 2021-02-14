انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان

المناطق - وكالات

وقع انفجار “هائل وكبير”، السبت، في منفذ جمركي أفغاني على الحدود مع إيران، بسبب انفجار شاحنة غاز، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية إن انفجارًا “كبيرًا” وقع في مصلحة جمارك “إسلام قلعة” الأفغانية الكائنة بجوار منفذ دوغارون الإيراني محافظة خراسان (شمال شرق البلاد). وكان الانفجار مصحوبًا باندلاع نيران كثيفة.

وأضافت الوكالة أنه تم إخلاء الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان قرب منفذ دوغارون، من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود.

وحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، قال المتحدث باسم جمرك دوغارون، روح الله لطيفي، أرسلت إيران مروحيات إغاثة إلى مكان الانفجار “الهائل” في الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة.

وأضاف لطيفي، في تصريحات أدلى به للقناة السادسة في التلفزيون الإيراني (قناة خبر)، أنه عند الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من ظهر اليوم انفجرت شاحنة صهريج غاز في جمرك “إسلام قلعة”.

وأشار لطيفي إلى أن إدارة جمرك دوغارون فتحت مسارات العودة لشاحنات الغاز والوقود للابتعاد عن مكان الحادث لمسافة 5 كيلومترات.

ونشرت وكالة فارس لقطات مصورة للحظة حدوث الانفجار، لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من صحتها.