احدث الأخبار

مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!
أبرز المواد
 الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا
أبرز المواد
 انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان
أبرز المواد
 الدنمارك قد تكون أول دولة بالعالم تطرح “جواز كورونا”
أبرز المواد
 العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال
أبرز المواد
 جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات
أبرز المواد
 تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها
أبرز المواد
 الصين: الولايات المتحدة أضرت بمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 تعرّف على قصة “النشيد الوطني السعودي”
أبرز المواد
 حارس الأمن المُعتدى عليه بمكة يروي قصة الاشتباك معه بسبب توكلنا
أبرز المواد
مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

أبرز المواد
الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة

الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة

أبرز المواد
لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا

لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا

أبرز المواد
انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان

انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان

أبرز المواد

مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!
http://almnatiq.net/?p=950293

في وقت بات فيه “المتحور” شبحاً يخيف العالم، أكدت دراسة جديدة كل المخاوف، واعترفت بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم B.1.1.7.، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من السلالة القديمة، وأنها الأكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون بها.

في التفاصيل، كشفت الدراسة التي أجراها علماء بريطانيون، ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز، أن السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الإصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى وعدد الوفيات، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

بعض الأدلة

وأكد العلماء أن سبب ارتفاع معدل الوفيات ليست واضحة تماماً، لكن تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالمتغير قد يكون لديهم حمولات فيروسية أعلى.

بدورهم، أفاد مستشارون علميون للحكومة البريطانية يوم السبت، بأن النتائج الجديدة كشفت عن مخاطر قيام الدول بتخفيف قيود وإجراءات الإغلاق.

فيما قدر العلماء مؤخراً أن المتغير قد انتشر إلى 82 دولة على الأقل، ويتم نقله بنسبة 35 إلى 45 في المائة بسهولة أكبر من المتغيرات الأخرى في الولايات المتحدة. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هذه السلالة الجديدة قد تكون الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة هناك بحلول شهر مارس.

عن كورونا

في سياق متصل، ذكر نيل فيرغسون، عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة البريطانية، في مقابلة يوم السبت، أن الصورة العامة هي ما يشبه زيادة 40 إلى 60% في مخاطر دخول المستشفى، وخطر الوفاة.

من جهتها، اعتقدت موغ سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا والمستشار العلمي للحكومة البريطانية أن هذه النتائج ربما تكون حقيقية، على الرغم من استمرار وجود العديد من الأمور التي نحتاج إلى فهم أسبابها.

ستكتسح العالم!

يذكر أن رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا كانت توقعت قبل أيام، أن تصبح سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في مقاطعة كينت البريطانية السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

سلالة كورونا المتحور

وقالت شارون بيكوك، لبي بي سي، إن النسخة الجديدة “اجتاحت البلاد وستجتاح العالم على الأرجح”، مضيفة أن العمل على تنظيم تسلسل تحورات الفيروس قد يكون مطلوبا، لمدة 10 سنوات على الأقل.

يذكر أن السلالة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في مقاطعة كينت البريطانية كانت اكتشفت بالفعل في أكثر من 50 دولة حتى الآن.

روابط ذات صلة

الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة

الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة
لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا

لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا
انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان

انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*