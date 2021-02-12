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أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة

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أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة

أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة
http://almnatiq.net/?p=950296
المناطق - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة عن منطقة الجوف، واطلع سموه على أبرز نتائج تقويم الأداء والمقترحات بشأن أداء بعض الأنشطة الخدمية لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة خالد بن عبدالواحد المطلق .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية دور ديوان المراقبة في مساعدة المسؤول على مراقبة حسن أداء العمل، منوهاً سموه بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات .

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