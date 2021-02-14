احدث الأخبار

أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى
أبرز المواد
 أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة
منطقة الجوف
 مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!
أبرز المواد
 الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا
أبرز المواد
 انفجار على الحدود بين إيران وأفغانستان
أبرز المواد
 الدنمارك قد تكون أول دولة بالعالم تطرح “جواز كورونا”
أبرز المواد
 العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال
أبرز المواد
 جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات
أبرز المواد
 تركيا تعلن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” وتحصي نتائجها
أبرز المواد
أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده

أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أبرز المواد
أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى

أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى

أبرز المواد
أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة

أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة

منطقة الجوف

أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
http://almnatiq.net/?p=950305
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.

واطلع سموه على الابتكار المتكون من جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك ،مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ معدودة، مما ييسر على المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي بذلها الدكتور الهرساني من خلال تطوير جهاز إلكتروني بابتكار سعودي، يتوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين لدمج المكفوفين والمبصرين معاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية لكتاب الله، و دعم الابتكار والتقدم التقني.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده

أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده
أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى

أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى
مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*