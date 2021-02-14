احدث الأخبار

الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج
منوعات
 مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
أبرز المواد
 أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة
أبرز المواد
 تطبيق “المستشار العقاري” يخدم أكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى
أبرز المواد
 أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة
منطقة الجوف
الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج

نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج

منوعات
مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

أبرز المواد
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أبرز المواد

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=950317
المناطق - واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل, ومحافظة ميسان, ومركز قيا لمدة يومين لكل موقع, فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة اضم, ومحافظة ذهبان لمدة اسبوع لكل منهما, بينما تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*