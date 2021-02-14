احدث الأخبار

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
أبرز المواد
 أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة
أبرز المواد
 تطبيق “المستشار العقاري” يخدم أكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى
أبرز المواد
 أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة
منطقة الجوف
 مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!
أبرز المواد
 الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

أبرز المواد
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أبرز المواد
خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

أبرز المواد
تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

أبرز المواد

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه

مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
http://almnatiq.net/?p=950320
المناطق - الرياض

ناشد شاب سعودي استثناءه من أحد شروط صندوق التنمية الزراعي؛ أملاً في تحقيق أمنيته بإطلاق مشروع إنتاج دواجن بمحافظة الأفلاج.

ويطمع المستثمر الجديد الشاب محمد الدوسري في إعفائه من شرط الرهن العقاري والذي يقف حجر عثرة أمام المشروع الداعم للسوق المحلي في تحقيق أمن غذائي لدعم الاستهلاك المحلي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وفق مستهدفات الرؤية.

وبيّن “الدوسري” أن مشروع الدواجن مستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات غير أن الملاءة المالية لم تسمح له بتحقيق شرط الرهن، وهو ما يتطلع إليه للحصول على الدعم والمساهمة في الرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي، وتقليل استيراد السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمملكتنا الغالية.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*