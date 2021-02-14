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تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

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تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=950325
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم، قراراً بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً للوزارة.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً.

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