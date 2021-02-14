احدث الأخبار

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة
أبرز المواد
 تطبيق “المستشار العقاري” يخدم أكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي الجوير بوفاة والده
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أمير الباحة يكلّف ابن قرملة محافظًا للقرى
أبرز المواد
 أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة
منطقة الجوف
 مخاوف “المتحور” تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق!
أبرز المواد
 الصحة : سيتم توفير اللقاحات الجديدة حال الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء في كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا
أبرز المواد
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أبرز المواد
خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

أبرز المواد
تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة

أبرز المواد

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
http://almnatiq.net/?p=950330

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها ، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية – حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية , حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب سمو أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.

فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصا لسباق للفورميلا -إي – والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون التي تحظى به الهيئة . 

روابط ذات صلة

خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة

تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*