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نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج

نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج

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نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج

نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج
http://almnatiq.net/?p=950338
المناطق - مكة المكرمة:

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط .

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الوزارة خلال موسم العمرة والتي لم تشهد ولله الحمد تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

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