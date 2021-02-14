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حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور

حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور

منوعات

حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور

حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور
http://almnatiq.net/?p=950350
المناطق - واس

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ من يوم غدٍ الاثنين حتى (15 مايو) المقبل، وأن الحد الأدنى المسموح لصيده بطول 7 سم.

وأوضح مدير عام فرع الوازرة المهندس عامر المطيري، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب، وتحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده، مؤكدا على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى؛ أثناء مزاولة عملية الصيد حفاظاً على المخزون.

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