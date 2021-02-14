“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

المناطق - واس

بلغ عدد الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج “سكني” لمستفيديه في منطقة عسير أكثر من 25 ألف خيار سكني متنوع تتوافر في مشاريع الوحدات تحت الإنشاء ومخططات الأراضي المتاحة للحجز في المنطقة.



وبين البرنامج أن عدد المشاريع للوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة عسير بلغت أربعة مشاريع، توفّر 4444 وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 2 مليون م2 بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.



وأوضح البرنامج أن محافظة خميس مشيط تستحوذ على العدد الأكبر من المشاريع للوحدات تحت الإنشاء بواقع ثلاثة مشاريع هي مشروع “تلال الخميس” في ضاحية السديم بمحافظة خميس مشيط ويوفّر 816 شقة ويمتد على مساحة تتجاوز 185 ألف م2، وكذلك مشروع “واحة الخميس” في ضاحية السديم ويمتد على مساحة تتجاوز 928 ألف م2 ويوفّر 1041 فيلا وتاون هاوس، ومشروع “الخميس جاردن” ويمتد على مساحة تتجاوز 141 ألف م2ويوفر 1344 وحدة سكنية، ويوفر البرنامج مشروعًا شمال مدينة أبها يوفّر 1243 فيلا وتاون هاوس ويمتد على مساحة تزيد عن مليون م2.



وأفاد البرنامج بأنه وفر للاستفادة والحجز عبر منصاته الرقمية 21,418 أرضًا سكنية توزعت في 24 مخططًا سكنيًا تخدم عدة محافظات ومراكز في منطقة عسير، منها 6 مخططات في محافظة بيشة، و4 مخططات في محافظة خميس مشيط، و3 مخططات في محافظة محايل، ومخططان في كل من أبها وسراة عبيدة، ومخطط واحد في كل من أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتثليث وظهران الجنوب.



وأكد برنامج “سكني” على استمراره في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات الأسر السعودية وتطلعاتها في مختلف مناطق المملكة، وإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” للاستفادة من الحلول التمويلية المدعومة بما يسهم في تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصرية، مبينًا أنه بإمكان الجميع الاطلاع على مشاريع منطقة عسير من خلال زيارة الرابط التالي https://cutt.us/IamuN.



يُذكر أن برنامج “سكني” قدم خدماته إلى أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خلال مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال 2020 ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.