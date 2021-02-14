احدث الأخبار

إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة
أبرز المواد
 حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور
منوعات
 الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج
منوعات
 مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
أبرز المواد
 أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في ست مواقع بمكة المكرمة
أبرز المواد
 تطبيق “المستشار العقاري” يخدم أكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية
أبرز المواد
إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

أبرز المواد
“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة

أبرز المواد
حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور

حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور

منوعات

إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=950358

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال سبعة أيام 62 مسجدًا، فُتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي : ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، وذلك في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والشرقية.

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس .

روابط ذات صلة

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة
الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*